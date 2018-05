Zomerweer: zeevonk zorgt voor magische taferelen

Noorderlicht op #Schiermonnikoog.... Het is nu 4:25 en ik sta nog te stuiteren... Tijdens de wadden workshop op schier met een groep deelnemers op pad geweest naar de donkerste plek van Nederland, de kwelders. Ik hield de Noorderlicht verwachting al in de gaten maar met kp5 was het nog niet genoeg voor Nederland. Toch steeds foto's maken en ineens zagen we niet alleen de paarse zweem maar zelfs ook het groene licht vanaf het eiland... Ik stond (en sta) te stuiteren. Hoe vaak ik het Noorderlicht nou inmiddels al heb gezien, nooit eerder in Nederland en dan meteen op zo'n mooie plek... Eens kijken of ik nu de slaap wel kan vatten... Disclaimer: Via wifi uit de camera getrokken en 'nabewerkt' in de telefoon. Echte beelden moet ik nog bekijken Foto met de Lens Irix 11mm #noorderlicht #aurora Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog Nationaal Park Schiermonnikoog CameraNU.nl Fotovideoretail #irix Disnet B.V. #sunwayphoto #Benro @irixlens @cameranu_nl @canonnederland @fotovideoretail @fstopgear @natuurfotografie.nl @noorderland

