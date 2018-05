Rampschip Sewol rechtop gezet voor zoektocht naar laatste vermisten

Vorig jaar werd het wrak van de Sewol gelicht. Er werd besloten het 6500 ton zware schip in zijn geheel op te takelen, omdat de kans dan groter was dat bewijsmateriaal en menselijke resten niet verloren zouden gaan.

Het schip werd op een ponton naar land gebracht, waar het de afgelopen maanden onderzocht is. Door het schip rechtop te zetten moeten ook de laatste ruimtes bereikbaar worden, zoals de machinekamer. Er is vijf weken uitgetrokken voor de zoektocht.

Levenslang

Nog vijf opvarenden zijn vermist. Daarnaast hopen onderzoekers duidelijk te krijgen waardoor het schip zonk. Men gaat ervan uit dat het schip verkeerd beladen was en de bemanning meer fouten maakte.

De kapitein van de Sewol kreeg in 2015 levenslang, omdat hij het schip had verlaten zonder een evacuatiebevel te geven. Passagiers hadden juist te horen gekregen dat ze in hun hut moesten blijven.