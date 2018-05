Overijssel wil Haagse garanties over vlieghoogtes

Overijssel wil harde afspraken met het Rijk over de vlieghoogte in de provincie. RTV Oost schrijft dat er maandag een brief wordt gestuurd naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met daarin de eisen van Overijssel.

Volgens gedeputeerde Annemieke Traag is de brief nodig omdat de minister wel een aantal mooie toezeggingen heeft gedaan, maar die zijn nog nergens concreet vastgelegd. Zo wil de provincie zwart op wit hebben dat vliegtuigen op minimaal 1800 meter overkomen en langdurig laagvliegen verboden is.

De provincie maakt zich zorgen over laagvliegende vliegtuigen als straks de eerste vluchten vertrekken vanuit Lelystad Airport. De provincie eist dat de vliegtuigen zo snel mogelijk stijgen en zo laat mogelijk de landing inzetten om geluidsoverlast te voorkomen.