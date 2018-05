Zonnepanelen verplicht bij nieuwbouw Californië

Californië gaat vanaf 2020 zonnepanelen verplichten bij nieuwbouwhuizen. Het is de eerste Amerikaanse staat die dat verplicht stelt.

Volgens de staat levert de maatregel een milieuwinst op die vergelijkbaar is met 115.000 auto's van de weg halen. "We kunnen onze inwoners niet meer in huizen laten wonen die gelijk zijn aan benzineslurpers", redeneert een woordvoerder.

Tegenstanders waarschuwen dat huizen zo'n 10.000 dollar duurder worden in een toch al overspannen huizenmarkt. De overheid van de staat wijst erop dat een hypotheek inderdaad maandelijks met zo'n 40 dollar stijgt, maar de energiekosten met 80 dollar zullen dalen.

Californië heeft een ambitieus milieubeleid ingesteld. De staat wil in 2030 de helft van zijn elektriciteit uit duurzame bronnen halen. Eind vorig jaar was dat ongeveer 30 procent.