Wekdienst 10/5: Waylon rockt op Hemelvaartsdag

En dan nog even dit:

In India zijn een vader en zoon opgepakt voor hun creatieve oplichterspraktijken. Ze probeerden zakenmannen geld af te troggelen met een nepproject. Zelfs NASA zou geïnteresseerd zijn in hun 'magische koperen platen'. Om die bewering kracht bij te zetten, hulden de mannen zich in zilveren ruimtepakken.

De politie van Delhi heeft beelden vrijgegeven van de weinig professioneel ogende pakken en daar wordt wereldwijd om gelachen op sociale media.