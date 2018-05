Israëlische vergelding voor raketaanval Iran in Golanhoogten

Iraanse troepen hebben twintig raketten afgevuurd op Israëlische militaire doelen op de Golanvlakte, meldt het Israëlische leger. Israël heeft daarop teruggeschoten.

De meeste Iraanse raketten zijn volgens Israël onderschept. De rest zou minimale schade hebben aangericht. Er zijn aan Israëlische zijde geen slachtoffers gevallen.

Luchtaanvallen

Iran nam met de aanval wraak op een raketaanval gisteren op een militaire basis in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Doelwit daarvan was een wapenopslagplaats van de Iraanse Republikeinse Garde, die het Syrische leger steunt. Volgens Iran zit Israël achter de aanval. Israël ontkent dat.

Na de Iraanse aanval hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen opnieuw doelen in Syrië bestookt. Zij vielen onder meer de stad Baath aan. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend.