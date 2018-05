Deense kunstenaar Per Kirkeby overleden

De Deense schilder en beeldhouwer Per Kirkeby is overleden. Zijn familie laat in een verklaring weten dat hij op 79-jarige leeftijd vredig is ingeslapen.

Kirkeby wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Deense moderne kunst. Hij was een pionier van het neo-expressionisme.

Kirkeby was met name in Denemarken en Duitsland populair, maar zijn werk is ook tentoongesteld in het Tate Modern in Londen, het Museum of Modern Art in New York en het Centre Pompidou in Parijs. In Nederland zijn werken van Kirkeby te zien in het beeldenpark van het Kröller-Müller Museum en in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.