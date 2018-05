92-jarige oud-premier Mahathir wint verkiezingen Maleisië

De verkiezingen in Maleisië zijn gewonnen door de 92-jarige oud-premier en oppositieleider Mahathir Mohamad. Daarmee krijgt het land voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, ruim zestig jaar geleden, een andere regeringscoalitie dan het Barisan Nasional (Nationaal Front).

Mahthirs coalitie Pakatan Harapan (Alliantie van Hoop) staat momenteel op 112 zetels. Dat is voldoende voor de absolute meerderheid in het parlement in Maleisië, dat 222 zetels telt. Als Mahathir premier wordt, is hij de oudste gekozen regeringsleider van de wereld.

Geliefd en berucht

Mahathir bestuurde Maleisië al eerder van 1981 tot 2003. In die periode werd hij geroemd om het moderniseren van het land en gevreesd om zijn harde hand.

Mahathir verwacht morgen geïnaugureerd te worden als premier. Zittend premier Najib Razak heeft zijn verlies nog niet officieel erkend. Het is onduidelijk waar Najib zich momenteel ophoudt. Een persconferentie ging niet door.

Corruptie

De overwinning van de oppositie kwam als een verrassing. In peilingen werd de zittende regeringscoalitie steevast aangemerkt als favoriet.

Mahathir maakte in zijn campagne handig gebruik van het corruptieschandaal rond premier Najib Razak. Hij wordt sinds 2015 beschuldigd van het overhevelen van geld uit een overheidsfonds naar zijn eigen bankrekeningen. Dat zette kwaad bloed bij veel Maleisiërs.

Het corruptieschandaal was voor Mahathir reden zijn oude partij te verlaten, over te stappen naar de oppositie en in de verkiezingen te strijden tegen zijn voormalige pupil Najib.