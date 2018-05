Asbest gevonden op terrein voormalige vuilnisbelt in Ermelo

In de Gelderse plaats Ermelo is asbest gevonden op de voormalige vuilnisstortplaats De Zanderij. Het terrein is afgezet met hekken. De gemeente heeft na de vondst meteen direct betrokkenen en omwonenden geïnformeerd.

Het asbest werd ontdekt bij een bodemonderzoek dat werd gedaan omdat er onder meer een sporthal op het terrein komt. Boven de grond is op één plek asbest aangetroffen. Onder de grond is de stof op meerdere plaatsen gevonden. Daarnaast zijn zware metalen aangetroffen in de bodem.

Vuilnisbelt

Het college van B&W dinsdag op de hoogte is gesteld van de asbestvondst.

Van 1940 tot 1970 was het gebied een vuilnisbelt. In die periode kon daar legaal asbest worden gestort. Daarna was het terrein een gemeentelijke opslagplaats van onder meer zand en klinkers.

Dat het asbest nu pas is ontdekt, komt volgens de gemeente doordat de vuilnisbelt na sluiting is bedekt met een laag grond en er bij eerdere onderzoeken nooit asbestvondsten waren gerapporteerd.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Inademing van deeltjes kan op de lange termijn leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals kanker.