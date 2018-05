Waarschuwing voor explosieve uitbarstingen vulkaan Hawaï

De vulkaan Kilauea op Hawaï blijft lava spuwen. Er wordt gewaarschuwd voor nieuwe, explosieve uitbarstingen als de lava in de krater van de vulkaan in aanraking komt met het grondwater. Door de reactie tussen de gloeiendhete lava en het water kunnen stenen kilometers hoog de lucht in worden geslingerd en kunnen enorme aswolken ontstaan.

Ook vandaag werden weer nieuwe scheuren gemeld waaruit behalve lava ook het giftige zwaveldioxidegas lekt. Bewoners van de wijk Lanipuna Gardens zijn vanwege de nieuwe uitbarstingen gevlucht naar de kust.

Sinds de eerste uitbarstingen bijna een week geleden zijn al 36 gebouwen vernield en hebben 2000 mensen hun huizen verlaten. Reddingsteams halen met veiligheidskleding en ademhalingsapparatuur mensen weg die waren achtergebleven om te zorgen voor huisdieren en vee.

Continu actief

Kalauea is al sinds 1983 min of meer continu actief, maar deze uitbarstingen zijn nieuw. Inmiddels komen er uit veertien scheuren lavastromen en spuit de lava soms negentig meter de lucht in. Geologen rapporteren harde knallen en dreunende geluiden. Ook zijn er regelmatig aardbevingen.

Deskundigen vergelijken de situatie met 1955, toen de vulkaan 88 dagen lang lava spuwde en 400 hectare grond met lava bedekte.