Dierenpolitie neemt 47 verwaarloosde honden in beslag

De dierenpolitie heeft 47 verwaarloosde honden in beslag genomen. De dieren werden "onder erbarmelijke omstandigheden" bij elkaar gevonden in een bedrijfspand in de gemeente Hof van Twente. Een 63-jarige man is aangehouden voor illegale handel in honden en het niet geven van de nodige zorg.

Veel dieren waren gewond, vermagerd en ze zaten onder de ontlasting. Er werden 24 puppy's gevonden. Met twee van de dieren gaat het erg slecht. Een dierenarts heeft besloten dat de honden direct weggehaald moesten worden. Ze zijn naar een plek gebracht waar ze worden verzorgd.

In de diepvries vonden handhavers nog een dode pup en bedorven vlees, meldt RTV Oost.