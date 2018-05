Brein achter 9/11 heeft informatie over CIA-kandidaat Gina Haspel

Khalid Sheikh Mohammed, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, wil informatie over Gina Haspel delen met de commissie die gaat over haar benoeming tot directeur van de CIA.

Mohammed zit gevangen in Guantanamo Bay. Wat die informatie die hij heeft behelst, is niet bekend. Ook is niet bekend of zijn verzoek zal worden ingewilligd.

Waterboarding

De Amerikaanse president Trump wil van Haspel de eerste vrouwelijke CIA-baas maken, na de benoeming van Mike Pompeo tot minister van Buitenlandse zaken. Maar Haspel is niet onomstreden. Als undercoveragent zou ze in 2002 in Thailand een geheime CIA-gevangenis hebben geleid, waar terreurverdachten werden ondervraagd.

In deze zogenoemde black site werden gevangenen ook gemarteld, bijvoorbeeld met de omstreden waterboarding-techniek. Die geeft het slachtoffer het gevoel dat hij verdrinkt.

Khalid Sheikh Mohammed werd na zijn gevangenneming in 2003 ook gemarteld door de CIA. Zo zou hij 183 keer te maken hebben gehad met waterboarding. Het is volgens The New York Times niet bekend of Haspel ook betrokken was bij de martelingen van Khalid Sheikh Mohammed.

De black sites werden door oud-president Obama allemaal gesloten. Trump heeft zich juist uitgesproken voor harde ondervragingstechnieken voor verdachten.

Niet opnieuw

Tegen de senaatscommissie die gaat over haar benoeming tot CIA-baas heeft Haspel al gezegd dat de CIA onder haar leiderschap niet opnieuw zal beginnen met geheime gevangenissen en ondervragingen waarbij wordt gemarteld. Of Haspel zelf toezicht heeft gehouden bij het waterboarden van gevangenen wilde ze tijdens een hoorzitting bij de commissie niet zeggen.

Het is nog onzeker of Haspel de CIA ook echt gaat leiden. De Republikeinen hebben maar een kleine meerderheid in de Amerikaanse Senaat en veel Democraten hebben zich al tegen haar benoeming uitgesproken.