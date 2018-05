Waylon na laatste repetitie: 'Dit is het, ik heb er een goed gevoel over'

Waylon en zijn team hebben de laatste hand gelegd aan het optreden voor de halve finale van het songfestival van morgen. "Kleine technische dingetjes die moeten bijdragen dat het technisch solide is", zegt de zanger na zijn laatste repetitie in Lissabon.

Zoals in de juiste camera's kijken. "Dit is wat het is, hiermee moeten we het doen. Ik heb er een goed gevoel over en denk dat we iets heel moois gaan neerzetten."

De zanger heeft een boodschap met zijn nummer Outlaw In 'Em. "Iedereen heeft wel een kleine badass in zich die "af en toe z'n poot stijf houdt om voor elkaar te krijgen waar 'ie in gelooft. Datgene loslaten waarvan je denkt dat mensen het misschien niet accepteren, maar dan maar niet."

Alleen maar positief

Zenuwachtig is hij niet. "Ik sta er een beetje om bekend dat ik niet veel spanning voel. We gaan doen waar we goed in zijn. Ik denk dat het love it or hate it wordt."

Over zijn beslissing om niet meer te spreken met de in Lissabon aanwezige verslaggevers van het AD en De Telegraaf - hij noemde ze "dat soort zielige mensen" - wil Waylon niet veel meer kwijt. "Vanaf nu is het alleen maar positief."