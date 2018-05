Oprichter Greenchoice gaat zaken doen in Iran

Mede-oprichter van energiebedrijf Greenchoice, Michiel Rexwinkel, stapt in zonne- en windenergieprojecten in Iran. Hij wordt voor 25 procent eigenaar van Gutami Holding, een onderneming voor duurzame energie uit Heerenveen. Dat wil acht windparken en negentien zonneparken bouwen in Iran.

Voor die projecten is 1,5 miljard euro aan investeringen nodig. Volgens Gerben Pek, al langer mede-eigenaar van Gutami Holding, wil de Chinese bouwer de projecten voorfinancieren. Zodra de parken draaien zijn er nieuwe financiers nodig om in te stappen. Russische en Chinese banken zouden daartoe bereid zijn. Ook worden in Nederland particulieren en bedrijven als financier gezocht.

Subsidies cruciaal

Zakendoen in Iran is, zeker nu de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met het land, erg lastig en banken zijn terughoudend. Maar de subsidies van de overheid voor investeringen in duurzame energie zijn volgens Pek enorm.

Gerben Pek: "De subsidie van de overheid is voor ons cruciaal en bovendien is de Iraanse overheid betrouwbaar. Het risico voor ons is dat Europese banken straks geen geld meer vanuit Iran naar Nederland willen overmaken. Uit angst voor negatieven gevolgen voor hun relatie met de Verenigde Staten."

Eind vorig jaar kwam Gutami Holding al tot een akkoord met Rexwinkel. Hij was in 2001 een van de oprichters van Greenchoice. Ruim zes jaar geleden moest hij echter opstappen als bestuurder, nadat Greenchoice in opspraak was geraakt. Die kwestie ging over het jarenlang te laat of geen eindafrekeningen sturen aan consumenten.

Gutami is sinds 2009 actief in Nederland en sinds 2015 in Iran. In de Benelux heeft het bedrijf meer dan 20.000 huizen van zonne-energie voorzien.