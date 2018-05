Kinderen geweerd van Instagram, maar is dat wel nodig?

Volgens privacyjuristen zijn er meer manieren dan alleen ouderlijke toestemming om gegevens te verzamelen van kinderen. Er kan bijvoorbeeld ook een gebruikersovereenkomst tussen een kind en een bedrijf worden gesloten, zonder dat dat in strijd is met de wet. "Maar," zegt privacyadvocaat Menno Weij, "dan moeten bedrijven wel duidelijk afbakenen welke gegevens ze gebruiken en welke niet."

Goed voor het imago

Waarom bedrijven als Facebook en Microsoft dan toch werken met de ouderlijke toestemming, wijten deskundigen aan het imago van de bedrijven. "Door hier streng op te zijn, geven de bedrijven een signaal af naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee geven ze aan: we doen het maximale wat we kunnen", zegt privacydeskundige Dries Lawrence.

Volgens Menno Weij is het vragen naar ouderlijke toestemming niet nieuw, dat moest van de huidige wet eigenlijk al. "Maar met de komst van de nieuwe privacywet gaan bedrijven zich afvragen of ze het allemaal wel goed hebben geregeld. Daarom gaan zij bij sommige gebruikers opnieuw na of ze op een correcte manier toestemming hebben gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens. Better safe than sorry."

De bedrijven verschillen nogal in aanpak. Zo is Outlook met de vraag naar een creditcardoverboeking, veel strenger dan Instagram, waar het invullen van je leeftijd genoeg is. "Dat is logisch", zegt Lawrence. "Outlook kan de regels veel strenger toepassen, omdat ze maar weinig jonge gebruikers hebben. Als er dan problemen ontstaan, treft dat een relatief kleine groep. Een partij als Facebook zal veel voorzichtiger zijn met de uitwerking van de regels, omdat zij veel meer jonge gebruikers te verliezen hebben."