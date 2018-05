'DWDD valt niets te verwijten in zaak-Jelle Brandt Corstius'

Het tv-programma De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk hebben niet onzorgvuldig gehandeld in een interview met Jelle Brandt Corstius over een aanranding waarvan hij het slachtoffer was. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek vastgesteld na een klacht van tv-producent Gijs van Dam.

Van Dam stelde dat de uitzending ernstige beschuldigingen aan zijn adres bevat en dat het programma geen voorafgaand onderzoek heeft gedaan en geen wederhoor heeft toegepast. Ook zou uit het interview naar voren komen dat hij de beschuldigde is.

Van Nieuwkerk interviewde Brandt Corstius een dag nadat die op de voorpagina van Trouw zijn verhaal had gedaan onder de kop "Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen." In deze open briefvertelt hij dat hij is verkracht en gedrogeerd, maar dat hij niets kan bewijzen: "Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen."

Persoonlijk verhaal

Volgens de raad is het voor de kijker voldoende duidelijk dat het om het persoonlijke verhaal van Brandt Corstius gaat en stond het Van Nieuwkerk vrij om vragen te stellen op de manier waarop hij dat heeft gedaan. Het is "onvoldoende aannemelijk" dat het grote publiek uit het gesprek kan concluderen dat Van Dam degene is die Brandt Corstius beschuldigt.

Van Nieuwkerk heeft Brandt Corstius kritisch genoeg benaderd en nuances aangebracht en de beschuldigingen niet tot de zijne gemaakt, oordeelt de raad. "De uitzending laat de kijker voldoende ruimte om zich een eigen oordeel over de kwestie te vormen."

De Raad voor de Journalistiek oordeelde op 30 april dat Trouw deels onzorgvuldig had gehandeld toen de krant vorig jaar de brief publiceerde. Van Dam ging daartegen in beroep. Hij wil dat de raad hem volledig in het gelijk stelt.