15-jarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in Tilburg

Een 15-jarige jongen is aangehouden voor betrokkenheid bij de zware mishandeling van een jongen van 14 in Tilburg. Het slachtoffer werd in april door een groep jongens geslagen en geschopt. Hij liep daarbij gescheurde trommelvliezen op.

De 15-jarige jongen heeft zich vandaag met zijn moeder op het politiebureau gemeld, laat de politie weten. Hij zal worden verhoord.

De mishandeling werd gefilmd. Op beelden is te zien hoe de jongen door meerdere andere jongens wordt geschopt en geslagen. Ook als hij al op de grond ligt, krijgt hij nog klappen. Een dag na de mishandeling deed de jongen aangifte, meldt Omroep Brabant. Over de aanleiding van de vechtpartij is weinig bekend.