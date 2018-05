VS-Iran-crisis voelbaar aan de Nederlandse benzinepomp

Het Amerikaanse besluit om het nucleair akkoord met Iran op te zeggen jaagt de olieprijs omhoog. De prijs van een vat ruwe brent-olie is gestegen naar 77 dollar. In de aanloop naar het Amerikaanse besluit was de prijs van olie al opgelopen, waardoor de benzine duurder is geworden. Een liter euro 95 kost inmiddels 1,75 euro.

De Amerikaanse breuk met Iran kan er namelijk toe leiden dat de Iraanse olieproductie en -export in gevaar komt. Iran pompt dagelijks bijna 4 miljoen vaten olie op. De olie wordt vooral naar Aziatische landen geëxporteerd.

De OPEC houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten met het oog op gevolgen voor de olievoorziening. Saudi-Arabië, de leider van het kartel van olie-producerende landen en een aartsvijand van Iran, is beducht voor mogelijke tekorten en voor de gevolgen van de sancties voor de landen die Iraanse olie kopen, hoewel die gevolgen nog onduidelijk zijn.

Druk gespeculeerd

Maar Saudi-Arabië wil niet in zijn eentje het gat opvullen dat ontstaat als de Iraanse olie wegvalt, hoewel het land daartoe wel in staat zou zijn. Saudi-Arabië heeft zichzelf vrijwillig een flinke beperking opgelegd in de olieproductie om de olieprijs op te krikken.

Saudi-Arabië wil dat de OPEC-leden en andere olieproducerende landen, zoals Rusland, moeten samenwerken en de productie afstemmen. De huidige olieprijs van 70 à 75 dollar vindt de OPEC wel een acceptabele marktprijs.

Op de oliemarkten wordt druk gespeculeerd over de impact van het Amerikaanse besluit. Gisteren daalde de olieprijs in de uren vòòr de bekendmaking van 76 dollar naar 74 dollar, om vlak voor de bekendmaking van president Trump weer te stijgen naar 75 dollar en hoger.