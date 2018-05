Zwangere vrouw die hartstilstand kreeg in bakkerij overleden

De zwangere vrouw die maandag in een bakkerij in Hulst een hartstilstand kreeg, is overleden. Dat meldt de politie, die is geïnformeerd door de familie van de vrouw. De baby, die in de bakkerij met een keizersnede werd geboren, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De vrouw werd maandagochtend onwel in de bakkerij. Hulpdiensten voerden de keizersnede uit en reanimeerden de vrouw. De vrouw en de baby zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Drone

Voor het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. Die kon aanvankelijk niet landen, omdat er een drone in de weg vloog. De politie weet wie de piloot daarvan is. "Vliegen met een drone boven de bebouwde kom bij een incident waar een traumahelikopter wordt ingezet is gevaarlijk en strafbaar", zegt de politie. Wel roept de politie op Facebook op om geen hetze tegen de dronepiloot te voeren.