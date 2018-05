Marco Kroon: de militair, de verklaring, de onrust en de twijfels

Nationale held, bescheiden leider, voormalig kroegbaas en bovenal militair. Marco Kroon is het allemaal en het maakt hem waarschijnlijk de bekendste Nederlandse militair in actieve dienst.

Vandaag is hij opnieuw in het nieuws, nu vanwege de twijfels die worden geuit over zijn verklaring van eerder dit jaar. Daarin zegt hij in 2007 in Afghanistan te zijn ontvoerd en later zijn ontvoerder te hebben gedood.

Dit is wat je moet weten over Marco Kroon in zes delen: de militair, de onderscheiding, de kroeg, de verklaring, de onrust en de twijfels.