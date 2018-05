Tamam: tegenstanders Erdogan twitteren massaal 'genoeg'

Vorige maand kwam de Turkse regering met een nieuwe wet die ook op internet censuur mogelijk maakt. Die richt zich vooral op online-video's. Daarnaast heeft de overheid honderden nieuwssites en twitteraccounts laten blokkeren.

Een deel van de #tamam-posts is vanuit het buitenland verstuurd, een ander deel is afkomstig uit Turkije zelf. Hoeveel dat er zijn is moeilijk te bepalen omdat veel Turken gebruik maken van virtuele servers in een ander land.

De Turkse oppositie is gretig op de actie gedoken, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Dit is precies waar de oppositie op loert bij deze verkiezingscampagne. In kranten en op televisie overheersen Erdogan en zijn AKP, de oppositie is er nauwelijks zichtbaar. Oppositiepartijen zullen proberen de slag te winnen op sociale media."



Met dit soort online acties hoopt de oppositie momentum te creëren. "Dit soort momenten kunnen belangrijk worden in de campagne, omdat de oppositie al 15 jaar verkiezingen verliest van Erdogan. Hun moeilijkste opdracht wordt in een winning mood te komen, en de kiezer het gevoel te geven dat het nog altijd mogelijk is Erdogan te verslaan."