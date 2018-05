Voorzorgslanding KLM in Thailand om rokende smartphone

Een vlucht van KLM heeft een voorzorgslanding gemaakt in Thailand nadat in de cabine rook was ontstaan door een oververhitte smartphone van een passagier. Het gaat om vlucht KL809, die gisteravond in Amsterdam opsteeg en op weg was naar naar Kuala Lumpur.

Het toestel, een Boeing 777, maakte de tussenlanding op het eiland Phuket. De passagiers en de crew zijn niet in gevaar geweest, meldt KLM op zijn website. Om wat voor merk en type smartphone het gaat, is niet bekendgemaakt.

Na de tussenlanding is het toestel gecontroleerd en weer vrijgegeven voor vertrek, maar vanwege de verplichte werk- en rusttijden van de bemanning kan het vliegtuig nog niet direct doorvliegen. De inzittenden zijn ondergebracht in hotels op Phuket. De vlucht naar Maleisiƫ loopt daardoor ongeveer 18 uur vertraging op.