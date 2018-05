Politie pakt handelaar gekraakte digitale bankrekeningen

De politie heeft een man opgepakt die handelde in gekraakte bankrekeningen van de digitale betaalservice PayPal. De 28-jarige Rotterdammer verkocht de gestolen inloggegevens van PayPal-gebruikers, waarmee op internet aankopen en betalingen konden worden gedaan.

Op die manier kunnen PayPal-gebruikers voor duizenden euro's het schip in gaan, schrijft de politie in een persbericht. De politie laat in het midden of dat ook is gebeurd, of dat de digitale bankrekeningen op tijd werden geblokkeerd.

Drugs en wapens

De verdachte verkocht de gekraakte bankrekeningen via verschillende digitale marktplaatsen op het Dark Web, het ondergrondse internet. Op deze marktplaatsen worden voornamelijk illegale goederen, zoals drugs en wapens, verkocht.

Een van die marktplaatsen, Hansa Market, werd vorig jaar overgenomen door de politie. Voordat de site werd ontmanteld werden de data gebruikt om verkopers van illegale goederen op te sporen. Zo is ook de huidige verdachte ontdekt.

De Rotterdammer zit vast. De politie meldt niet hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt.