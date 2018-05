President Italië komt met eerste namen tijdelijk zakenkabinet

De eerste namen van het tijdelijke zakenkabinet van de Italiaanse president Mattarella zijn bekend. Volgens Italiaanse media heeft hij Elisabetta Belloni gevraagd om premier te worden. Zij is directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als minister van Financiën heeft hij Salvatore Rossi op het oog. Rossi is bestuurslid van de centrale bank van Italië.

Mattarella stuurt aan op een zakenkabinet omdat er twee maanden na de verkiezingen nog steeds geen coalitie is gevormd. Drie rondes formatiegesprekken hebben tot niets geleid.

Nieuwe verkiezingen

De kans dat die tijdelijke regering er komt is niet groot. Het parlement moet ermee instemmen, maar de Vijfsterrenbeweging en de Lega hebben gezegd dat sowieso niet te willen. Als er geen meerderheid komt voor het zakenkabinet, dan komen er mogelijk nieuwe verkiezingen. Die kunnen in al in juli of de vroege herfst gehouden worden.

Bij de verkiezingen in maart werd de Vijfsterrenbeweging de grootste, maar die wil niet samenwerken met andere partijen. De tweede partij, de rechtse Lega, wil alleen in een regering waar ook bondgenoot Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi deel van uitmaakt. De Vijfsterrenbeweging weigert echter samen te werken met Berlusconi.