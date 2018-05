Hoekstra: kabinet stopt geen geld in redding Air France-KLM

Het kabinet voelt er niets voor om geld te steken in Air France-KLM. Minister Hoekstra van Financiën benadrukt dat het niet aan de orde is dat de staat aandelen in de holding koopt om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Zijn voorganger Dijsselbloem sloot in het najaar van 2015 niet uit om zo nodig tijdelijk bij te springen.

Niet aan de orde

"We overwegen het niet", zei Hoekstra voor het begin van de ministerraad. "Het is niet aan de orde." Hij spreekt wel over een zorgelijke situatie bij de luchtvaartmaatschappij. Het concern verloor maandag een tiende van zijn waarde. Dat was een reactie op het slepende loonconflict en de stakingen bij de Franse tak en het opstappen van topman Janaillac.

Het kabinet volgt de zaak op de voet en Hoekstra gaat vrijdag met zijn Franse collega spreken. "Dit moet worden opgelost."