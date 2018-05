Geen transfer voor ING-topman Hamers, voorlopig

De ophef over het salaris van ING-topman Ralph Hamers heeft de bank per saldo geen klanten gekost. Dat laat de bank weten bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Ook zegt Hamers voorlopig niet naar het buitenland te vertrekken nu zijn salaris niet omhoog gaat.

Het is voor het eerst dat Hamers zelf in de publiciteit treedt na de felle discussie over zijn salaris afgelopen maart. In eerste instantie zou de topman een salarisverhoging van 50 procent krijgen. Volgens de bank was dat nodig, omdat Hamers anders mogelijk over zou stappen naar een bank in het buitenland, waar de salarissen hoger zijn.

Maar dat voorstel werd weer ingetrokken na felle kritiek van onder andere minister Hoekstra, en van klanten die dreigden over te stappen. Andere Nederlandse banken zeiden dat ze er opvallend veel klanten bij kregen toen er ophef ontstond, maar topman Ralph Hamers zegt dat beeld niet te herkennen.

De gevolgen lijken mee te vallen. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg ING er juist klanten bij: 400.000 bij elkaar. Weliswaar gaat het om veel nieuwe klanten in het buitenland, waar het salaris van de topman minder in de belangstelling stond, maar ook in Nederland groeide de bank.

En ook Hamers zelf zal voorlopig niet wisselen van bank, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.