Ook loyale bondgenoot Australië en Japan betreuren Iran-besluit Trump

Australië, een loyale bondgenoot van de VS, is "teleurgesteld" dat president Trump het atoomakkoord met Iran opzegt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat het akkoord niet opgezegd zou moeten worden voordat er een alternatief is.

"Ook al creëert het besluit van de VS onzekerheid voor de toekomst van de deal, we blijven toch Iran aanmoedigen om zich eraan te blijven houden", staat in een verklaring.

Ook Japan spreekt van een "zeer spijtig" besluit. Taro Kono, de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat Japan de impact van het besluit "nauwlettend zal volgen". Het land zegt de gesprekken met bondgenoten voort te zetten om het akkoord overeind te houden.