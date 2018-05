Man in Maastricht steekt eigen woning in brand

In Maastricht heeft een man vannacht zijn woning in brand gestoken. Naastgelegen woningen in de Dagobertstraat moesten worden ontruimd. Bewoners zijn opgevangen.

De politie meldt dat het gaat om een verwarde man. Hij stichtte volgens 1Limburg eerder in de nacht al een paar brandjes in de buurt. Daarna ging hij zijn woning weer binnen, gooide huisraad naar buiten en stichtte brand.

Agenten wisten hem uiteindelijk aan te houden en de brand te blussen. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De woning van de man wordt voorlopig bewaakt, laat de politie weten via Twitter.