'Advocaat Trump kreeg geld van Russische oligarch'

Het zwijggeld dat de advocaat van president Trump betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels is voor een deel afkomstig van een Russische oligarch. Dat schrijft The New York Times. Een vennootschap van advocaat Michael Cohen kreeg volgens de krant meer dan een half miljoen dollar van een Amerikaans bedrijf dat banden heeft met de Russische zakenman Viktor Vekselberg.

Volgens The New York Times en CNN is Vekselberg eerder dit jaar gehoord door speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Vekselberg werd met een andere Russische oligarch gehoord nadat hij met een privéjet was geland in New York. Saillant is dat Vekselberg vorige maand op een Amerikaanse sanctielijst is gezet, samen met andere Russen.