Commandant die hielp bij reddingsactie De Punt: 'het is gewoon niet waar'

Voormalige officieren hebben gisteren verklaard dat bij de treinkaping bij De Punt in 1977 ze de Molukse kapers niet gevangen moesten nemen, maar doodschieten. Volgens de commandant die destijds de reddingsactie van de bezette basisschool in Bovensmilde co├Ârdineerde, is dit helemaal niet waar. "Er is geen enkele autoriteit bij mij geweest met een dergelijke opdracht", zegt hij in De Telegraaf.

Volgens de officieren, die zich als drie nieuwe getuigen hebben gemeld bij het proces, zei de commandant meerdere malen dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om ervoor te zorgen dat de kapers geen krijgsgevangenen zouden worden. De opdracht dat de kapers het niet mochten overleven, zou van toenmalig minister van Justitie Van Agt zijn gekomen. De commandant vond dit echter "moreel verwerpelijk" en besloot daarom niet te luisteren naar de orders, zeggen de getuigen.

Dat is niet zo, reageert de commandant nu in de krant. "Dat heb ik ook duidelijk gezegd tegen die vier mannen. Dat ik de opdracht zou hebben gekregen 'geen krijgsgevangenen te maken', is gewoon niet waar. Wel heb ik altijd gezegd dat de manier waarop de aanval bij de trein was gepland, onvermijdelijk zou leiden tot dodelijke slachtoffers. Dat had misschien anders gekund. Ze hebben mijn opmerkingen daarover verkeerd geïnterpreteerd."