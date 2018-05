Luchtballonnen landen in woonwijk en op voetbalveld in Brabant

In Tilburg trok de landing veel bekijks van buurtbewoners. "Het was eigenlijk een even spectaculaire als een keurige landing. Op een lapje grond van zo'n vijf bij vijf meter", zegt een ooggetuige tegen Omroep Brabant.

De luchtballon was opgestegen in het buitengebied tussen Tilburg en Gilze-Rijen, vertelt een van de inzittenden. "Bij de universiteit van Tilburg hebben we nog naar een vriendin gezwaaid. Toen bleven we een beetje boven de stad en gingen we naar beneden om wind te vangen om weer terug te gaan, maar we gingen eigenlijk alleen maar meer de stad in. Dus we moesten wel ergens landen."

De landing verliep volgens haar keurig, dus bang was ze niet. "Hij heeft echt goed ingeparkeerd hier."