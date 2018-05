België voor het eerst in vijf jaar niet naar finale Songfestival

Zangeres Sennek is er voor België niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Voor het eerst sinds 2014 ontbreekt het land in de finale. De afgelopen drie jaar eindigde België steevast in de top-10.

Er zijn tien landen door naar de finale van zaterdag in Lissabon: Cyprus, Israël, Estland, Tsjechië, Oostenrijk, Litouwen, Bulgarije, Albanië, Finland en Ierland.

Waylon zingt donderdag namens Nederland in de tweede halve finale. Van de zeventien landen gaan er nog eens tien naar de finale.

Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië hoeven zich niet te plaatsen. Ook Portugal is er als gastland sowieso bij.