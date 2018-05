Pompeo onderweg naar N-Korea als eerste Amerikaanse kabinetslid sinds 2000

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is onderweg naar Noord-Korea ter voorbereiding op een top tussen de VS en Noord-Korea. President Trump maakte dat bekend in zijn toespraak over het atoomakkoord met Iran. Volgens Trump zal Pompeo "op zeer korte termijn arriveren" in Noord-Korea.

Trump liet weten dat alle afspraken voor de top zijn gemaakt. "De locatie, tijd, datum, alles is afgesproken", zei de Amerikaanse president. Waar en wanneer de top tussen Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un precies gaat plaatsvinden, maakte de president niet bekend.

Albright

Pompeo wordt het eerste Amerikaanse kabinetslid dat voet op Noord-Koreaanse bodem zet sinds minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright in 2000. Zij sprak destijds met Kim Jong-il, Pompeo zei nog niet te weten met wie hij in Noord-Korea in gesprek gaat. Tijdens een tussenlanding in Japan zei hij te hopen dat Noord-Korea "het juiste zal doen" en de agenda voor de top te kunnen vaststellen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Pompeo naar Noord-Korea afreist: vorige maand had hij al een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider, toen nog als directeur van de inlichtingendienst CIA. Wel was toen al duidelijk dat Pompeo zijn voorganger Rex Tillerson zou vervangen.