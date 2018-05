Zeven jaar cel voor drugssmokkel met Surinaamse graafmachine

Een Nederlander is in Suriname veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor drugshandel en het voorbereiden van smokkel van 390 kilo cocaïne in een graafmachine. De rechter acht bewezen dat Antonius S. de drugs had verborgen in het contragewicht van een graafmachine die naar Nederland vervoerd zou worden. Het compartiment van het contragewicht was daarna weer dicht gelast.

De Surinaamse politie trof de cocaïne in januari 2015 aan. De lading werd daarna in brand gestoken.

De autoriteiten kregen argwaan omdat het zeer ongebruikelijk is dat graafmachines van Suriname naar Nederland worden vervoerd. S. had verklaard dat de machine "te zwaar" was voor het werk in Suriname, maar de rechter vindt dat ongeloofwaardig, temeer daar er zich in Suriname een koper voor de machine had gemeld.

Midden-Oosten

S. beweert dat zijn zakenpartner in Nederland de machine wilde hebben omdat er een goed bod lag vanuit het Midden-Oosten. De graafmachine stond lange tijd opgeslagen in een loods buiten Paramaribo. Volgens S. zijn de drugs in het contragewicht verborgen terwijl hij zelf in Nederland verbleef. Hij beweert dat hij niets met de zaak te maken heeft.

De rechter acht S. ook schuldig aan handel in drugs. "Die cocaïne moest immers ergens vandaan komen", aldus de rechter.

Gebroken arm

S. zit al drie jaar in voorarrest en heeft eerder dit jaar bij een mishandeling door medegevangenen een arm gebroken. Zijn advocaat, Raoul Lobo, had om die reden voor strafvermindering gepleit, maar de rechter vindt dat de mishandeling en de strafmaat los van elkaar staan.

Naast de celstraf van zeven jaar met aftrek van voorarrest, moet S. een boete betalen van omgerekend 5500 euro. De graafmachine is verbeurd verklaard.