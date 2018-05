Arrestaties en duizenden liters chemicaliën bij drugsactie Weert

Bij een drugsactie in Weert heeft de politie gisteren 10.000 liter chemicaliën gevonden. Twee mensen zijn aangehouden.

De landelijke recherche doorzocht meerdere locaties in Weert. In een loods werd naast de chemicaliën duizend kilo jood gevonden. Dat wordt gebruikt voor de productie van meth. Ook stond er apparatuur waar drugs mee gemaakt kunnen worden, zoals ketels en gasflessen.

Lopend onderzoek

De doorzoekingen komen voort uit eerder onderzoek, meldt 1Limburg. Half april viel de politie op verschillende plaatsen in het zuiden van het land zeventien panden binnen. Daar werd in totaal 67 ton aan chemicaliën in beslag genomen. Een groot deel daarvan stond in een loods in Echt. Volgens de politie was het een soort groothandel voor drugscriminelen.

Bij die actie werden zeven mensen aangehouden. Een dag later arresteerde de politie in Polen zeven mensen. De groep wordt ervan verdacht dat ze deel uitmaken van een criminele organisatie die handelt in chemicaliën voor de productie van drugs.