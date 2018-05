Overlastgevende asielzoekers Weert overgeplaatst naar andere locaties

Het grootste deel van de overlastgevende asielzoekers in het azc in Weert is overgeplaatst naar een andere locatie. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tegen 1Limburg.

Een deel is geplaatst in een azc waar extra begeleiding en toezicht is. In Nederland zijn twee locaties voor 'probleemgevallen', in Amsterdam en Hoogeveen. Anderen zijn naar reguliere opvanglocaties elders in het land gebracht.

Uiterlijk volgende week dinsdag moet er voor alle overlastgevers een oplossing zijn zodat de rust terug kan keren in het asielzoekerscentrum.

Veel overlast

De politie moest afgelopen maand tientallen keren uitrukken naar het azc in Weert vanwege incidenten. Afgelopen weekend werd er nog met messen gezwaaid. Twee mensen zijn toen opgepakt.

Een groep van circa dertig asielzoekers uit het azc zou zich schuldig maken aan vechtpartijen, drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal, zegt burgemeester Heijmans. Het gaat volgens hem om economische migranten uit veilige Noord-Afrikaanse landen.

Versneld uitzetten

Voor Heijmans was de maat vol vorige week. In spoedberaad met onder meer het COA en de IND zijn de dossiers van de dertig overlastgevers besproken en is bekeken wat er met de mannen moest gebeuren.

Daarnaast wordt samen met het Rijk bekeken of de mannen versneld kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst. Afgelopen maandag bracht de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie een bezoek aan het azc in Weert om te spreken over de problemen daar.