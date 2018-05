Verwarring over besluit Iran-deal na telefoongesprek tussen Trump en Macron

President Trump heeft vanmiddag de Franse president Macron in een telefoongesprek verteld dat hij vandaag bekend zal maken dat de VS zich uit de Iran-deal terugtrekt, heeft een bron tegen The New York Times gezegd. Maar woordvoerders van Macron en van het Witte Huis zeggen dat Trump hier niets over gezegd heeft.

Volgens de bron van de New York Times worden alle sancties die tot 2015 golden weer van kracht en komen er ook nieuwe strafmaatregelen. Reden voor Trump om het akkoord op te blazen, zou zijn dat Iran geen nieuwe concessies wil doen. Zo wil Iran geen garanties geven voor de beperking van zijn kernenergieproductie na 2030.

Een woordvoerder van Macron zegt dat de Franse president en Trump hebben gesproken over vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten.

Twee bronnen van persbureau AP zeggen dat Trump straks bekend zal maken dat de VS uit het akkoord stapt. Zij kunnen niet vertellen welke sancties weer ingesteld worden.

EU bijft achter deal

Enkele uren voordat president Trump zijn besluit wereldkundig maakt, hebben Frankrijk, Groot-Brittanniƫ en Duitsland nog eens hun steun bevestigd aan de overeenkomst, waarbij Iran zijn nucleaire programma afbouwt in ruil voor opheffing van economische sancties.

Hoge functionarissen van de landen spraken in Brussel met de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken. In een verklaring na afloop zeiden ze dat het akkoord door alle partijen volledig wordt nageleefd.

Feiten, geen vertrouwen

Ook de EU bevestigde opnieuw dat het akkoord goed wordt nageleefd. Hoge commissaris voor het buitenlandbeleid Mogherini liet weten dat de EU vastbesloten blijft de overeenkomst uit te voeren. Ze zegt dat het Internationaal Atoomagentschap al tien keer heeft vastgesteld dat Iran zijn verplichtingen naleeft

Trump en de Israƫlische premier Netanyahu zeggen dat Iran heeft gelogen over zijn nucleaire ambities en niet vertrouwd kan worden. Maar volgens Mogherini is "dit geen overeenkomst die is gebaseerd op vertrouwen, maar op feiten".

Nucleaire wapenwedloop

Een hoge EU-functionaris die niet met zijn naam in de media wil, waarschuwt voor de gevolgen van het opzeggen van het verdrag. "Als deze overeenkomst vervalt en je hebt geen alternatief, wat schiet je er dan mee op? Je maakt de zaken erger omdat je mogelijk een nucleaire wapenwedloop in de regio ontketent."

Ook hij zei dat de overeenkomst niet gebaseerd is op vertrouwen, maar op controle. Er zijn duidelijke verplichtingen, waarvan de naleving wordt gecontroleerd, aldus de EU-functionaris.