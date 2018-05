Nederland adviseerde over groot infrastructuurproject in Amazonewoud

De Nederlandse overheid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een route van asfalt-, water- en spoorwegen door het Amazonegebied in Braziliƫ. Minister Kaag schrijft aan de Tweede Kamer dat er alleen aan "kennisuitwisseling" is gedaan en dat het doel was om het grote infrastructuurproject zo duurzaam mogelijk te maken.

Braziliƫ werkt al jaren aan de zogeheten Corredor Centro-Norte, die dwars door het Amazonewoud loopt. Opinieblad De Groene en dagblad Trouw meldden een paar weken geleden dat Nederland met de Braziliaanse overheden heeft samengewerkt om het project van de grond te krijgen, terwijl dat leidt tot verdere ontbossing van het regenwoud en het verjagen van inheemse gemeenschappen.

Duurzaamheid

PvdA-Kamerlid Van den Hul vroeg daarop om opheldering over de rol van de Nederlandse overheid. Volgens Kaag beperkt die rol zich tot informatieoverdracht. Zo is de corridor via het diplomatieke netwerk onder de aandacht gebracht van Nederlandse ondernemers.

Volgens haar is het gebruikelijk om ondernemers te wijzen op "de kansen en uitdagingen op het terrein van maatschappelijk ondernemen en verduurzaming" die grote infrastructuurprojecten met zich meebrengen. Daarom is er onder meer een lunchbijeenkomst georganiseerd door de ambassade in Brasilia, met vertegenwoordigers van de Wereldbank en de Braziliaanse federale agentschappen voor water- en wegverkeer.

Verder heeft de Nederlandse overheid een studie gefinancierd, waarbij in kaart werd gebracht hoe meer gebruik gemaakt zou kunnen worden van rivieren en bestaande spoorlijnen. Ook zijn er symposia en seminars gesubsidieerd, waarop het over de corridor ging. "In al deze activiteiten zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds aan de orde geweest", benadrukt Kaag.