Dader steekpartij Den Haag legt verklaring af, motief nog steeds onduidelijk

De Syriër die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak, heeft een verklaring afgelegd tegenover de politie en de rechter-commissaris. Wat hij heeft verklaard, wil het Openbaar Ministerie (OM) niet zeggen. Ook wil een woordvoerder van het OM niet zeggen of de verklaring een vermoeden van terrorisme als motief versterkt of juist niet.

De 31-jarige Syrische man wordt verdacht van drie pogingen tot moord en het bedreigen van iemand met een mes. Justitie onderzoekt daarbij ook of sprake is van een terroristisch motief. Het OM bevestigt dat de man op drie willekeurige mensen heeft ingestoken. Dat is de reden dat wordt uitgegaan van voorbedachten rade en dus pogingen tot moord.

Beperkingen

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Hij mag ook geen kranten lezen of andere media gebruiken. Het OM heeft daarvoor gekozen om te voorkomen dat hij bij het onderzoek wordt beïnvloed door informatie van buitenaf.

In eerste instantie bracht de politie naar buiten dat het ging om een verward persoon. Dat gebeurde omdat hij bij de politie bekend was vanwege verward gedrag. Hij had in februari zijn huisraad naar buiten gegooid in zijn appartement bij het centraal station in Den Haag.

Keel doorsnijden

Later bleek dat hij tijdens de steekpartij Allahoe Akbar had geroepen. Ook zou hij geprobeerd hebben een van zijn slachtoffers de keel door te snijden.

De verdachte zit voorlopig voor veertien dagen vast. Later kan dat voorarrest eventueel met negentig dagen worden verlengd. Hij ligt nog steeds onder bewaking in het ziekenhuis.