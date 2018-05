'Wel of geen Iran-deal, zaken doen met het land is toch al lastig'

Als het om sanctieschendingen gaat, is de VS niet mals met boetes. ABN Amro moest in 2005 al 80 miljoen dollar betalen, omdat de bank niet volledig gerapporteerd had over een transactie waar een Iraanse bank bij betrokken was.

In 2012 moest ING eraan geloven. Boete: 619 miljoen dollar. Volgens de Amerikanen had ING verhuld dat miljarden aan transacties via Amerika van Iraanse en Cubaanse klanten afkomstig waren.