Opnieuw topoverleg tussen Chinese en Noord-Koreaanse leider

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan China. Hij praatte met president Xi Jinping over de afnemende spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap.

Het was voor de tweede keer in twee maanden tijd dat Kim en Xi elkaar spraken. In maart kwam Kim met de trein naar Peking, nu vloog hij naar de havenstad Dalian. De ontmoeting werd pas naar buiten gebracht nadat Kim weer terug was gekomen in zijn eigen land.