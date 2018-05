Auto bedolven door lava op Hawaï, mogelijk nieuwe evacuaties

Bewoners die zijn geëvacueerd, mogen overdag af en toe terugkeren naar hun huis om bijvoorbeeld medicijnen of achtergebleven huisdieren op te halen, omdat de vulkanische activiteit overdag veel lager is.

Niet iedereen in het gebied werkt mee aan de evacuatie. De 61-jarige Cheryl Griffith weigert haar woonplaats te verlaten, ook al wordt deze van alle kanten bedreigd door lava. "Ik houd van deze plek. Ik woon hier al heel lang en ik ben niet iemand die ergens voor wegrent", zegt ze tegen persbureau AP.

Ze zet een plant in een grote scheur in de grond. Dat is een offer aan Pele, de vulkaangodin in de Hawaïaanse mythologie, zegt ze.