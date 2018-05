Eerste filmestival Cannes na #MeToo: gaat er echt iets veranderen?

Met zijn azuurblauwe zee en felrode loper is de Franse badplaats Cannes de komende twaalf dagen weer het stralende middelpunt van de filmwereld. Vandaag start het Filmfestival van Cannes, de eerste editie sinds #MeToo losbarstte. En nadat de Oscars en Golden Globes grotendeels in het teken stonden van verhalen van seksueel misbruik in de filmwereld, kan het Franse festival moeilijk achterblijven.

Cannes heeft onder meer een hulplijn tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag opgezet en folders verspreid. De van seksueel misbruik beschuldigde regisseur Harvey Weinstein was al eerder tot persona non grata verklaard. Filmdeskundigen betwijfelen of de maatregelen écht iets veranderen.

Het is uitgerekend Cannes waar Weinstein volgens aantijgingen meerdere actrices heeft aangerand. De regisseur was jarenlang een van de grote namen op het festival, dat zijn 'speelterrein' was. Hij (ver)kocht er films, liet de pers op audiëntie komen en gaf er privéfeestjes met gastenlijsten vol jonge actrices. "Cannes is een eigen wereld. Je leeft twaalf dagen onder soort grote glazen stolp waarin iedereen wil scoren en iedereen misschien net zijn grenzen verlegt om dat ene project binnen te halen", zegt filmjournalist Robbert Blokland in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Volgens Blokland houdt de invloed van de festivalorganisatie op buiten de poorten van het festivalterrein. En juist daar zit het probleem. "In hotels heeft de organisatie niets te zeggen, terwijl dat de plekken zijn waar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen."