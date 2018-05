Kruisen, een mijter en een kerststal bij de 'Oscars van de mode'

Hoewel er geen prijzen worden uitgereikt, wordt het evenement wel de Oscars van de mode genoemd: het Met Gala in New York. Tientallen artiesten, sporters en natuurlijk mensen uit de modewereld maakten gisteren - volledig opgedoft - hun opwachting bij de opening van de jaarlijkse modetentoonstelling in het Metropolitan Museum of Art.

Het thema van het gala en de expositie was dit keer Heavenly Bodies: Fashion & the Catholic Imagination. Dat thema resulteerde in een scala aan bijzondere outfits.

Bekijk hier onder meer de mijter van Rihanna, de kruisjurk van Jennifer Lopez en het kerststalletje op het hoofd van Sarah Jessica Parker: