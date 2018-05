Lichaam gevonden bij zoekactie naar drenkeling Winterswijk

Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Winterswijk is een lichaam gevonden. Of het om een drenkeling gaat die sinds gisteren wordt vermist, is nog niet bekend.

De hulpdiensten zijn sinds gisteren op zoek naar de man. Het gaat om een 21-jarige asielzoeker uit Eritrea. Hij woont in het asielzoekerscentrum in Winterswijk.

Vanmorgen werd met een sonarboot van de politie naar het slachtoffer gezocht. Op sommige plekken is het water 30 meter diep.

De vermiste man zou gisteren met een groep zijn gaan zwemmen. Hij sprong vanaf een vlot in het water en kwam niet meer boven.