Parlement Armenië kiest alsnog oppositieleider tot premier

Het parlement van Armenië heeft oppositieleider Nikol Pasjinian gekozen tot premier. 59 van de 105 parlementsleden stemden voor hem, genoeg voor de benodigde meerderheid.

Interim-premier Karen Karapetjan treedt af. Het parlement hoopt dat met de verkiezing van Pasjinian een einde komt aan de antiregeringsprotesten die het land al weken in de greep houden.

Vorige week behaalde Pasjinian, de enige kandidaat voor het premierschap, niet genoeg stemmen in het parlement om premier te worden.

Referendum

Sinds eind maart wordt gedemonstreerd in Armenië. Pasjinian begon toen een protestmars tegen de benoeming van Serzj Sarkisian tot premier. Sarkisian was tien jaar lang president van het land. Tijdens zijn tweede termijn werd in een referendum bepaald dat de regeringsvorm van Armenië werd veranderd van een presidentieel systeem in een parlementaire republiek, waarbij de macht grotendeels in handen van de premier ligt.

Sarkisian had gezegd geen premier te willen worden, maar werd door het door zijn Republikeinse Partij gedomineerde parlement dus toch benoemd. Na dagenlange demonstraties stapte hij op als premier, waarna partijgenoot Karapetjan werd aangewezen als interim-premier.