Zeearendjongen in Oostvaardersplassen dood na val uit nest

Twee jonge zeearenden zijn vorige week in natuurgebied de Oostvaardersplassen uit het nest gevallen en doodgegaan. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er geen zeearenden worden grootgebracht in het natuurgebied. De zeearend is vrij zeldzaam. In Nederland zijn er enige tientallen van.

Afgelopen donderdag kreeg Staatsbosbeheer een melding dat het nest er niet goed uitzag. Het bleek scheef in de boom te zitten. Een dag later zijn boswachters gaan kijken en toen vonden ze de twee dode dieren. Waarschijnlijk zijn de jonge zeearenden uit het nest gevallen door harde wind.

"Vogeltjes vallen wel vaker uit het nest. Dat is heel gewoon. Maar zeearenden zijn wel heel bijzondere vogels. En iedereen volgt altijd hoe het met ze gaat", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Op andere plekken in het land zijn afgelopen tijd ook jonge zeearenden geboren, schrijft Omroep Flevoland.