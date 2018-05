Trump beslist over de Iran-deal. Wat willen andere landen?

Maar er zijn - naast Amerika - nog meer landen die niets liever willen dan dat de Iran-deal opzeggen. Éen van die felle tegenstanders is, vanaf het begin, de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft er dan ook alles aan gedaan om het akkoord te voorkomen. Netanyahu vloog in 2015 zelfs naar Washington om het Amerikaanse Congres ervan te overtuigen de deal een halt toe te roepen, zonder zijn bezoek van tevoren aan te kondigen bij president Obama.

Je zou zeggen: het is voor Israël, als aartsvijand van Iran, toch juist gunstig dat er een deal is waarmee Irans nucleaire macht wordt ingeperkt. Maar Netanyahu gelooft dat Iran niet te vertrouwen is. Hij denkt dat het islamitische land nu de kans grijpt om zijn macht te vergroten in het Midden-Oosten en uiteindelijk, als de restricties worden opgeheven, ook nucleaire wapens te gaan ontwikkelen. En hij gelooft dat de controles van het Internationaal Atoomenergieagentschap niet grondig genoeg kunnen worden uitgevoerd.

In een poging om president Trump te overtuigen de deal te schrappen, kwam Netanyahu onlangs met een uitgebreide presentatie van geheime documenten die de Mossad uit Iran heeft gestolen. Uit die documenten blijkt, volgens Netanyahu, dat Iran heeft gelogen over zijn nucleaire programma in het verleden. Weinig nieuws, zeggen veel experts. Maar voor Netanyahu is het vooral belangrijk of de presentatie Trump over de streep trekt.

Netanyahu is bang voor wat er over een aantal jaar gaat gebeuren, als de restricties die zijn opgelegd aan Iran aflopen. Nu heeft hij een vriend in het Witte Huis, iemand die het akkoord ook slecht vindt. Daarom ziet hij dit als hèt moment om de Iran-deal uit de wereld te helpen. Hij hoopt dus dat Trump de afspraken met Iran schrapt, en dat er hardere maatregelen voor in de plaats gaan komen.