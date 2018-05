Australiër (104) met doodswens in Zwitserland voor euthanasie

De stokoude David Goodall is niet ziek, maar zijn levenskwaliteit is de laatste jaren zo hard achteruitgegaan dat hij niet meer wil leven. Tennissen, wat hij tot zijn 90ste deed, en autorijden lukken niet meer en hij kan nauwelijks meer lezen. "Ik vind het heel jammer dat ik zo oud ben geworden", zei hij tegen de Australische omroep ABC. "Ik ben niet gelukkig. Ik wil sterven. Dat is niet verdrietig. Het is pas verdrietig dat ik dat niet mag."

Goodall hoopt met zijn reis naar Zwitserland de wetgevers in Australië wakker te schudden. "Als iemand 50 of 60 is, zou degene zelf moeten kunnen beslissen of degene nog langer wil leven of niet", zei hij. "We hebben nog een lange weg te gaan. Ik hoop dat het systeem in Australië snel verandert, maar ik denk niet dat het de komende tien jaar zal gebeuren."

Arts

De Australiër heeft vandaag een afspraak met een Zwitserse arts die zijn doodswens zal beoordelen. Donderdag wil hij een dodelijke cocktail innemen en sterven.

Zwitserland is een van de meest vooruitstrevende landen ter wereld op het gebied van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Vorig jaar reisde een Italiaanse dj naar het land om daar euthanasie te laten plegen.