Maurane, Belgische zangeres met 'fluwelen stem', onverwacht overleden

De Belgische zangeres Maurane is op 57-jarige leeftijd overleden. De Franstalige "zangeres met de fluwelen stem" werd gisteravond dood aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, bij Brussel.

De dood van Claudine Luypaerts, zoals Maurane echt heet, komt onverwacht. Afgelopen weekend trad zij twee keer op, na een radiostilte van twee jaar vanwege stembandproblemen. Maurane schreef bovendien op Facebook dat zij bezig is met een album ter ere van Jacques Brel en een begeleidende tournee, die beide gepland stonden voor het voorjaar van 2019.

De Belgische politie is een onderzoek gestart. Vooralsnog wordt de dood van Maurane niet gezien als verdacht, zegt het Openbaar Ministerie tegen Belgische media.

Paplepel

Muziek is Maurane met de paplepel ingegoten, als dochter van een componist en pianolerares. Op 20-jarige leeftijd bracht zij haar eerste single uit, al kwam haar succes pas met haar eerste album in 1986: Danser.

Zij maakte in totaal elf studioalbums, waarvan de laatste in 2014. Maurane verkocht meer dan 3 miljoen albums en singles, waarvan ruim de helft in Frankrijk. Haar grootste hit was Toutes Les Mamas van het vijfmaal met platina bekroonde tweede album Maurane uit 1989.